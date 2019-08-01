Банк России поставил на контроль госпрограмму по субсидированию ипотеки для многодетных россиян, заявили РИА Новости в пресс-службе правительства.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2017 года объявил о запуске специальной программы ипотечного кредитования под 6% для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок. В ходе прямой линии в июне глава государства обратил внимание на то, что Минфин не предоставил банкам достаточного финансирования на реализацию льготной программы и поручил до 1 августа принять меры по недопущению необоснованных отказов банков в выдаче или реструктуризации льготной ипотеки.

«Минфин России совместно с Банком России проработал вопрос осуществления контроля за реализацией банками программы субсидирования. По итогам принято решение о проведении ЦБ встреч с банками, участвующими в программе субсидирования, с целью недопущения со стороны банков необоснованных отказов в выдаче ипотечного кредита или его рефинансировании», — сообщили в пресс-службе правительства.

«Сроки начала рефинансирования кредитов банками, которые до настоящего времени не реализовали указанный механизм, Банком России поставлены на контроль» — подчеркнули в ведомстве.

По данным Кабмина, крупнейший в РФ по объем ипотечного кредитования Сбербанк до настоящего времени не приступил к рефинансированию кредитов.

«По информации, поступившей в Минфин России по запросу о сроках начала рефинансирования кредитов в рамках программы субсидирования, заемщики Сбербанка смогут снизить ставку до 6% годовых только с августа 2019 года. Банк ВТБ запустил рефинансирование путем предоставления новых кредитов, при этом рефинансирование собственных кредитов путем заключения дополнительных соглашений в настоящее время готовится к запуску», — сообщил Кабмин.