Банк России в марте этого года заметно нарастил объемы краткосрочных валютных заимствований — с 2 млрд долларов до 4 млрд, следует из статистического обновления регулятора, размещенного в конце июля. По данным на 1 апреля, задолженность Банка России перед нерезидентами по кредитам достигла 4,101 млрд долларов — максимума почти за год.

Речь идет о так называемых операциях РЕПО с нерезидентами — иностранными банками. В рамках прямого РЕПО Банк России привлекает у иностранных контрагентов валюту, предоставляя взамен ценные бумаги. Через некоторое время бумаги выкупаются обратно по более высокой цене (это и является процентом по кредиту), и сделка РЕПО закрывается.

Объемы денежных средств, привлекаемых ЦБ через сделки РЕПО, относительно невелики: на 1 апреля они составляли всего лишь 1,8% от внешнего долга расширенного государственного сектора (222 млрд долларов). И уже в апреле-мае эти заимствования ЦБ у нерезидентов вернулись к уровню порядка 2 млрд, свидетельствует отдельный «Обзор Центрального банка».

Главное, что валютные займы ЦБ по операциям прямого РЕПО балансируются «зеркальными» сделками обратного РЕПО, когда Банк России, напротив, предоставляет валюту иностранцам, принимая взамен ценные бумаги. В чистом виде ЦБ в последние месяцы на самом деле предоставляет нерезидентам больше денег, чем привлекает от них.

Как поясняет ЦБ, в рамках управления валютными резервами он привлекает валюту по сделкам РЕПО на короткие сроки и одновременно размещает у иностранных контрагентов сопоставимые объемы под более высокую ставку — по обратному РЕПО или в депозиты, или на счете в иностранном банке-корреспонденте. Таким образом, ЦБ зарабатывает на разнице в ставках привлечения и предоставления валюты.



Сказать, сколько ЦБ зарабатывает на разнице ставок, невозможно: ЦБ не раскрывает ни сроки РЕПО, ни уровень ставок. Инвестиционные аналитики сказали РБК, что, вероятно, ЦБ занимает в долларах под ставку LIBOR, в евро — под EURIBOR, с небольшой премией на уровне 100–200 базисных пунктов. Ставка LIBOR в долларах сроком на один месяц сейчас составляет 2,2% годовых, EURIBOR на месяц — минус 0,39% годовых (то есть заемщик зарабатывает, а не платит).

Пресс-служба Банка России не комментирует, почему в марте произошел скачок привлечения валюты через РЕПО, а также не раскрывает детали таких сделок — с банками каких стран они совершаются, под какие ставки привлекаются и размещаются деньги, какие ценные бумаги используются.

Увеличение внешних заимствований ЦБ в марте могло быть связано с «подстраховочными» мерами регулятора в условиях разрыва валютного баланса банковской системы в начале этого года, предполагает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Он указывает, что в марте-апреле валютные обязательства банков превышали их валютные активы на 2,4–2,9 млрд долларов, поскольку «клиенты банков фактически вернулись к активному размещению своих средств на валютных депозитах в условиях снижения опасений санкционных рисков» (валютные депозиты клиентов — это обязательства банков. — РБК). «В результате можем предположить, что увеличение иностранных заимствований ЦБ использовалось регулятором как инструмент быстрого доступа к дополнительным объемам долларовой валюты в случае появления такой необходимости», — говорит Покатович.

