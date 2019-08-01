Исторически в Группу входили пять банков: Банк ЗЕНИТ, Липецккомбанк, Спиритбанк, Банк ЗЕНИТ Сочи и Банк «Девон-Кредит». Программа интеграции предполагает, что к концу 2019 года Липецккомбанк и Банк «Девон-Кредит» объединятся с Банком ЗЕНИТ. Интеграция Банка ЗЕНИТ Сочи и Спиритбанка состоится в мае 2020 года.

Банковская группа реализует задачу по построению конкурентоспособного и финансово устойчивого банковского бизнеса. Цели проекта интеграции — повысить эффективность за счет унификации бизнес-модели, выстраивания качественных процессов, синхронизации продуктовых линеек и оптимизации инфраструктуры, включая ИТ. Общий бренд даст возможность позиционировать банк как крупного федерального игрока финансового рынка. Это позволит аккумулировать ресурсы для дальнейшего развития бизнеса.

Клиенты получат оптимальную линейку выгодных продуктов и услуг, которые будут конкурировать с лучшими предложениями на рынке. Надежность федерального банка с поддержкой ключевого акционера — компании «Татнефть» — еще один аргумент в пользу выбора Банка ЗЕНИТ. Кроме того, процессы взаимодействия внутри банка после интеграции станут быстрее и качественнее, что скажется на уровне сервиса и удовлетворения клиентов от обслуживания в банке. Банк рассчитывает упрочить свои позиции на рынке после объединения. Слоган интеграции — «Надежность на общем основании» — отражает стремление банка к лучшим практикам управления финансовой организацией федерального масштаба и поддержку акционера, чье имя говорит само за себя.

«В 2017 году Банк ЗЕНИТ сформулировал свою стратегию — универсального, прибыльного для акционера, удобного и надежного для клиентов банка, — прокомментировал председатель правления Банковской группы ЗЕНИТ Олег Машталяр. — Мы движемся к поставленным в стратегии целям. Единый банк с единым брендом — это возможность более гибко реагировать на изменения рынка и запросы клиентов. Мы рассчитываем на значительный стратегический эффект от управления единым банком».