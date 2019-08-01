Банк «Восточный» просит 3,7 млрд рублей за пакет акций люксембургской International Financial Technology Group (IFTG), который следствие оценило в 600 тыс. рублей, а Калви – в 2,5 млрд рублей, сообщают «Ведомости» .

Американский фонд Parus Marine и гонконгский Pacific World Fund Management (PWFM) оценили пакет акций в 2,2–2,6 млрд рублей, однако банк считает 2,5 млрд рублей балансовой стоимостью пакета, а реальная стоимость доли IFTG – 3,7 млрд рублей, говорится в письме и. о. предправления «Восточного» Вячеслава Арутюняна в IFTG.

Как пишет Арутюнян, IFTG «хорошо известно», что банк оценивает совокупную стоимость этого актива для себя в 3,7 млрд рублей, или 58 млн долларов — такова «текущая парадигма», установленная акционерами «Восточного» и которой «связано руководство банка»: вернуть все затраты, связанные со всеми непрофильными активами банка, поэтому банк будет рассматривать предложения только с оценкой от 3,7 млрд рублей, заключает Арутюнян.

Parus Marine оценил актив в 41,25 млн долларов (2,6 млрд рублей), PWFM – в 34–38 млн долларов (2,1–2,3 млрд рублей), есть и третье предварительное предложение — это британская фирма Thompson Сrosby, которая специализируется на консультировании финансовых компаний: она оценила долю «Восточного» в IFTG в 35–40 млн долларов, рассказывают два собеседника «Ведомостей».

По мнению экспертов, сложно объективно оценить этот актив из-за невозможности оценить стартапы, которыми владеет IFTG, но и представить, что его можно продать за 3,7 млрд, тоже трудно; вероятно, банк уже нашел другие источники для выправления капитала и решил отказаться от продажи, установив завышенную цену.