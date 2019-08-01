Клиенты банка «Авангард» теперь могут отправлять и получать денежные переводы по системе Western Union не только в интернет-банке или офисе кредитной организации, но и в мобильном приложении для смартфонов на базе iOS и Android. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Отправить денежные средства по России можно в рублях, в другие страны — в рублях или долларах США.

«Стоимость отправки в мобильном приложении банка «Авангард» на 10% ниже стандартных тарифов Western Union. Отправленный перевод может быть получен наличными в любом из 525 тыс. отделений Western Union по всему миру», — уточняют в банке.

Также в мобильном приложении можно получить денежный перевод Western Union. При этом можно самостоятельно выбрать счет зачисления — рублевый или валютный. Если перевод зачисляется на счет, валюта которого отлична от валюты перевода, конвертация происходит по курсу системы Western Union.