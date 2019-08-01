Банк Англии на заседании в четверг принял решение снова сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%, следует из пресс-релиза регулятора.

Банк Англии также подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 млрд фунтов стерлингов. Решения полностью совпали с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

За сохранение ставки на текущем уровне в четверг проголосовали единогласно все девять членов комитета по монетарной политике Банка Англии. В августе 2018 года британский регулятор впервые с ноября 2017 года повысил ставку — на 25 базисных пунктов, до 0,75% с 0,5%.

Регулятор отмечает усиление мировой торговой напряженности, а также риск Brexit без соглашения, что привело к существенному снижению курса фунта стерлинга.