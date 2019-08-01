Страховое возмещение вкладчикам московского РАМ Банка, в том числе индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, выплатит банк «ФК Открытие», а клиентам нижегородского банка «Ассоциация» — Сбербанк . Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.



Официальные сообщения с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений для вкладчиков Рам Банка и «Ассоциации» будут размещены 2 августа и 7 августа соответственно.

Согласно реестру обязательств РАМ Банка за выплатой страхового возмещения на сумму 522 млн рублей могут обратиться около 600 вкладчиков (требования 60 вкладчиков-юрлиц оцениваются в 18 млн рублей). По КБ «Ассоциация» за выплатой страхового возмещения на сумму 5,7 млрд рублей могут обратиться около 14 тыс. вкладчиков, в том числе 750 малых предприятий с требованием на 213 млн рублей.

Банк России отозвал лицензию у РАМ Банка 26 июля, у «Ассоциации» — 27 июля.

