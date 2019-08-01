Компания А1 объявила вознаграждение за информацию об активах бывших бенефициаров Внешпромбанка Георгия Беджамова и Ларисы Маркус, сообщила РБК пресс-служба компании.

Так, планируется выплачивать награду за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Беджамову и Маркус в любых юрисдикциях по всему миру, кроме РФ, на условиях анонимности и конфиденциальности.

А1 будет рассматривать возможность выплаты за сведения фиксированной суммы или процента от стоимости активов, если они будут обращены к взысканию, пояснил директор по правовым вопросам А1 Александр Заблоцкис. По его словам, порядок, условия и сама возможность выплаты вознаграждения будут определяться отдельно в каждом конкретном случае в зависимости от характера и пользы конкретной информации.

В A1 заявили, что также запускают рекламную кампанию на экранах международного аэропорта Шереметьево и центра бизнес-авиации Внуково-3. Через них проходит основной пассажиропоток в направлении стран, связанных с личными интересами и уже выявленными активами Беджамова и Маркус, среди которых объекты недвижимости, банковские счета, предметы искусства, пояснили в компании.

В компании пока не раскрывают весь список активов Беджамова. «Если активы прятались, то найти их все, может, и не удастся. И я не уверен, что он действительно обладает активами на такую сумму. Но на какую-то существенную сумму точно найдем», — говорил в интервью Forbes управляющий партнер А1 Андрей Елинсон. «Все, что будет найдено, будет автоматически арестовываться до момента, пока не будет закрыта вся сумма в 1,34 млрд фунтов стерлингов», — отмечал он.