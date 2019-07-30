По результатам исследования Business Mobile Banking Rank 2019 , которые были представлены агентством Markswebb в конце июля, ДелоБанк признали лучшим мобильным банком на платформах Android и IOS. Чистая победа была завоевана в номинациях: «Лучший мобильный банк для ИП без сотрудников на платформе Android», «Лучший мобильный банк для руководителей малого бизнеса на платформе Android», «Лучший мобильный банк для индивидуальных предпринимателей без сотрудников на платформе iOS» и «Лучший мобильный банк для руководителей малого бизнеса на платформе iOS»!

В своем анализе эксперты Markswebb особо подчеркнули прогрессивное нововведение в приложении — чат-бот. Он, как говорится в отчете, «разгружает консультантов и значительно экономит силы и время клиентов».

«Целевая модель — сотрудничество человека и машины. Бот и сотрудник службы поддержки не конкурируют между собой, а дополняют друг друга. Если бот мешает клиенту, его можно отключить, — объяснил генеральный директор СКБ ЛАБ Александр Клепинин. — В идеале мы стремимся к сочетанию искусственного интеллекта и коммуникационных навыков сотрудников: пользователь напрямую общается с нужным человеком, а бот усиливает команду».

Для компании iQStore победа ДелоБанка в рейтинге стала важным событием, поскольку чат-канал в приложении был реализован на основе платформы iQChannels , обеспечив клиентам ДелоБанка сервис квалифицированной консультации в режиме чата.

Команда iQStore от всего сердца поздравляет ДелоБанк с победой в рейтинге и желает успехов в дальнейшем развитии мобильных каналов!

Официальная новость Банка

О компании:

iQStore (ООО «Ай Кью Стор») — компания, основанная учредителями консорциума iCam Group и специалистами с более чем десятилетним опытом разработки крупных технологичных проектов в области банковских систем и мобильных приложений.

Основным продуктом компании является iQChannels — мессенджер для службы клиентской поддержки с готовыми SDK для мобильных каналов и популярных мессенджеров Telegram, Facebook, Viber, виджетом для сайта и интеграцией с системой дистанционного банковского обслуживания iSimplebank 2.0 и CRM-системами.

О банке:

ДелоБанк — это инновационный федеральный онлайн-банк для предпринимателей, созданный на современной IT-платформе и обеспечивающий полностью дистанционное управление финансами предприятия. ДелоБанк обслуживает более 50 000 клиентов. По итогам второго квартала 2019 года ДелоБанк признан самым выгодным банком для ИП-фрилансеров и торговых точек в исследовании Business Banking Fees Monitoring агентства Markswebb. Входит в банковскую группу СКБ-банка и Газэнергобанка, финансово-промышленную Группу Синара.

Источник: iCAM Group