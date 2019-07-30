Полицейские в Нефтеюганске (ХМАО) задержали сотрудницу банка, которая подозревается хищении 5,7 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что жительница города Нефтеюганска, являясь кассиром-контролером банка, за месяц похитила более 5,7 млн рублей. Злоумышленница имела доступ к устройствам для выдачи денежных средств. Отсутствие валюты в боксах она объясняла техническими сбоями», — сообщила Волк.

По ее словам, в отношении кассира возбуждено уголовное дело по статье, связанной с присвоением или растратой. «Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», — добавила Ирина Волк.

Местные СМИ, ссылаясь на собственные источники, предположили, что сотрудница банка потратила большую часть похищенных денег в онлайн-казино, надеясь вернуть средства в случае выигрыша.