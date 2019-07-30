Почта Банк реализовал возможность для своих клиентов перевести пенсию в банк без посещения отделения. Для этого достаточно заполнить электронное заявление в специально созданном разделе «Моя пенсия» в мобильном или интернет-приложении «Почта Банк Онлайн», говорится в сообщении кредитной организации.

«Для того чтобы перевести пенсию онлайн, необходимо иметь учетную запись на портале «Госуслуги» и карту ПС «Мир», на которую и будет перечисляться пенсия. В случае если клиент не зарегистрирован на портале «Госуслуги» или его учетная запись не подтверждена, он сможет это сделать прямо в интернет- или мобильном банке. При желании можно изменить отделение Пенсионного фонда, которое рассмотрит его заявление о переводе пенсии в Почта Банк», — поясняется в релизе.

После подачи электронного заявления информация поступит в систему «Госуслуги», которая предложит с помощью СМС в личном кабинете подтвердить намерение перевести пенсию. В дальнейшем в разделе «Моя пенсия» в приложении банка и в личном кабинете на портале «Госуслуги» будет отображаться статус рассмотрения заявления с прогнозными датами исполнения.

«Электронная форма подачи заявления делает этот процесс более удобным, более быстрым и, что немаловажно, более наглядным: вы будете уверены, что ваше заявление учтено всеми системами, и сможете контролировать этапы его исполнения», — отметила член правления, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова.

