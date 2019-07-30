Более широкое использование нацвалют поддерживается Евросоюзом и Китаем, но уход от доллара не будет быстрым — требуется перестройка всей мировой финансовой системы. Об этом рассказал РБК директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.

По его словам, процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов. «Подключение к долларовой банковской системе дает возможность торговать практически со всем миром, потому что почти во всех странах есть развитая система корсчетов в долларах. Такой системы корсчетов нет ни у рубля, ни у юаня, ни даже у евро», — объяснил Тимофеев. Правительства должны взять на себя координирующую роль, поскольку у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара, сказал он.

Одна из проблем — это валютообменный рынок: ликвидность, например, пары рубль/юань сейчас низкая. «Чтобы ликвидность появилась, российский бизнес должен широко использовать юань. Но сейчас высокую ликвидность имеет пара рубль/доллар, поэтому зачастую выгоднее платить напрямую долларами, чем юанями», — пояснил Тимофеев и добавил, что почти везде в мире конвертация из одной нацвалюты в другую, как правило, идет через долларовую «ногу».

«Европейцы стремятся к повышению международной роли евро, что совпадает с российским интересом. Евро — это очевидная альтернатива доллару: валюта надежна, ликвидна, признается в мире; имеются развитый финансовый рынок и развитая система международных корреспондентских счетов», — рассказал Тимофеев. По его словам, европейцы уже широко используют рубль при импорте в Россию (по данным ЦБ, более 30% платежей за импорт из ЕС в Россию совершается в рублях).

Более 75% российского экспорта в Индию в I квартале 2019 года оплачивалось в рублях по сравнению лишь с 21,3% в I квартале предыдущего года. Но бывший старший советник OFAC (подразделение Минфина США по санкциям) Брайан О'Тул сомневается в успехах Москвы по диверсификации валютной структуры внешней торговли. «Если Индия платит России за поставки в рублях, обслуживающие эти сделки индийские банки должны сперва получить эти рубли. Они могут это сделать только через доллар», — говорит О'Тул.

Что касается Китая, то пока барьером выступают ограничения по движению капитала в этой стране — доступ на внутренний финансовый рынок иностранцам ограничен. «Юань не полностью конвертируемая валюта и поэтому пока не может играть значимой роли в мировой торговле», — сказал Тимофеев.