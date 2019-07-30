Печерский районный суд Киева предписал приостановить продажу акций дочернего банка госкорпорации «ВЭБ.РФ» на Украине — Проминвестбанка.

Решение было принято 26 июля, говорится в сообщении ВЭБ.РФ.

«26 июля 2019 года ВЭБ.РФ удалось добиться запрета на принудительную продажу акций ПАО «Проминвестбанк». Печерский районный суд города Киева согласился с позицией «ВЭБ.РФ» и предписал приостановить продажу акций», — отмечает госкорпорация.

Ранее, 17 июля, стало известно, что пакет акций Проминвестбанка в размере 99,7726% выставлен на аукцион АО «Фондовая биржа ПФТС». «28 августа 2019 года на АО «Фондовая биржа ПФТС» состоится аукцион по продаже ценных бумаг, на которые обращено взыскание. На аукцион выставлены 5 080 310 373 акции ПАО «Проминвестбанк» (99,7726% уставного капитала)», — говорилось в сообщении ПФТС.

В объявлении указывалось, что выставленный на продажу пакет акций был взыскан. Стартовая цена пакета составляет 532,1 млн гривен (20 млн долларов).