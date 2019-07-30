Сбербанк завершил сделку по продаже 99,85% турецкого Denizbank банку из ОАЭ — Emirates NBD Bank. Об этом говорится в релизе российской кредитной организации.

В соответствии с соглашением о купле-продаже акций Denizbank от 2 апреля 2019 года выручка от продажи составила 170,7 млрд рублей при совокупном объеме инвестиций Сбербанка в Denizbank за все время владения 148 млрд рублей. «Цена сделки была рассчитана по мультипликатору 1х к консолидированному капиталу группы Denizbank по стандартам BRSA на 31 декабря 2018 года. Таким образом, для целей отчетности Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета валовая прибыль от сделки составила 22,7 млрд рублей, налог на прибыль — около 4,5 млрд рублей», — указано в релизе.

Из него следует, что в результате сделки собственные средства группы Сбербанка по МСФО увеличатся оценочно на 11,7 млрд рублей. При этом предварительный совокупный отрицательный эффект на прибыль группы по МСФО от продажи Denizbank и признания результата его операционной деятельности за семь месяцев 2019 года составит около 70 млрд рублей. «Данный эффект сформирован преимущественно за счет реклассификации накопленной отрицательной валютной переоценки из собственных средств в ОПУ в соответствии с МСФО 21 «Влияние изменений валютных курсов». Отрицательная валютная переоценка связана с обесценением турецкой лиры по отношению к рублю на 37% с момента покупки актива», — поясняют в Сбербанке.

В результате сделки произойдет уменьшение взвешенных по риску активов группы Сбербанка на 9%, что оценочно составит около 2,9 трлн рублей. Это окажет позитивное влияние на показатель достаточности базового капитала первого уровня группы Сбербанка по МСФО, увеличив его оценочно более чем на 120 базисных пунктов (1,2 процентного пункта. — Прим. Банки.ру).

Результаты сделки будут отражены в финансовой отчетности банка как по РСБУ, так и по МСФО в III квартале 2019 года.

По условиям соглашения Emirates NBD выкупит субординированный долг Denizbank перед Сбербанком на сумму около 1,2 млрд долларов. Кроме того, Denizbank погасит ранее предоставленные «Сбером» межбанковские кредиты на сумму около 1,1 млрд долларов.

Общий объем денежного потока Сбербанка от продажи Denizbank составит около 5 млрд долларов.

«С момента приобретения в 2012 году Denizbank прошел серьезный путь развития по всем основным направлениям, продемонстрировав рост продаж продуктов и сервисов в цифровых каналах, внедрение передовых практик риск-менеджмента и повышение риск-культуры, способность формировать уникальный клиентский опыт, поддерживать сбалансированную финансовую структуру и уверенно встречать вызовы, формируемые внешними обстоятельствами. За это время удвоилось число клиентов Denizbank, а также выросли активы более чем в 3,5 раза. Решение о продаже Denizbank связано с санкционными ограничениями и соответствующим изменением стратегии Сбербанка в части международного присутствия и позволит нам сконцентрировать еще больше внимания на развитии экосистемы Сбербанка в России», — комментирует президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Напомним, изначальное обязывающее соглашение с эмиратским Emirates NBD о продаже последнему 99,85% акций Denizbank было заключено в мае 2018 года. Была установлена цена в 14,6 млрд турецких лир с расчетами по механизму locked box (по фиксированной цене. — Прим. Банки.ру; цена была основана на консолидированных собственных средствах Denizbank на 31 октября 2017 года). При этом Emirates NBD должен был дополнительно выплатить проценты на покупную цену за период с 31 октября 2017 года по дату закрытия сделки. Расчеты по сделке должны были быть произведены в долларах, и договор включал элемент хеджирования, предусматривающий определение курса конверсии турецкой лиры в доллар внутри узкого диапазона. Также договор предполагал, что как часть сделки Emirates NBD приобретает у Сбербанка по номинальной стоимости права требования по субординированным кредитам Denizbank, ранее предоставленным Сбербанком.



В начале апреля 2019 года Сбербанк и Emirates NBD подписали соглашение с обновленными условиями, в соответствии с которым общая стоимость сделки составила 15,48 млрд турецких лир. Собственный консолидированный капитал Denizbank по турецким стандартам отчетности равнялся 15,51 млрд турецких лир на 31 декабря 2018 года.