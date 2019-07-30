Сбербанк улучшил прогноз по среднему курсу рубля на 2019 и 2020 годы, говорится в презентации кредитной организации.



Так, теперь аналитики госбанка ожидают, что средний курс рубля за доллар в 2019 году оставит 64,5 рубля вместо 68,5 рубля, а в 2020 году — 65 рублей вместо 69 рублей.

Также банк улучшил прогноз по инфляции на конец 2019 года с 4,8% до 4,2%.

Кроме того, аналитики кредитной организации повысили прогноз по цене на нефть на конец 2019 года с 62 долларов до 64 долларов за баррель. В свою очередь прогноз по реальному росту ВВП России в 2019 году снижен с 1,4% до 1%.