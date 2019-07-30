Чистая прибыль группы Сбербанка за II квартал составила 250,3 млрд рублей, что на 16,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль за первое полугодие 2019 года достигла 476,9 млрд (плюс 11,6%). Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе кредитной организации.

Прибыль на обыкновенную акцию составила 10,70 руб., увеличившись на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

Чистые процентные доходы за II квартал составили 353,1 млрд рублей (плюс 1,2% к аналогичному периоду прошлого года). Процентные доходы увеличились на 13,1% в годовом выражении до 605,5 млрд рублей на фоне роста кредитного портфеля до вычета резерва на 5,9% до 20,6 трлн.

В частности, розничный кредитный портфель вырос на 4,2% за квартал до 7,3 трлн рублей.

Портфель потребительских кредитов Сбербанка увеличился на 6,5% за квартал, поддерживаемый возросшей долей продаж потребительских кредитов в цифровых каналах, которая составила 50% на конец отчетного периода. Ипотечный портфель вырос на 2,5% во II квартале. Доходность розничных кредитов во 2 квартале выросла на 20 базисных пунктов (0,5 процентного пункта) и составила 12,2% за счет роста доли потребительских кредитов в структуре розничного портфеля, а также эффекта изменения ставок по новым выдачам в начале года.

Корпоративный портфель (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) сократился за квартал на 3,6% до 13,3 трлн рублей в большей степени за счет снижения спроса на кредитование в сегменте крупных заемщиков. При этом наблюдается ускоренный рост в сегменте малого и среднего бизнеса (более 5% за квартал).

Согласно данным управленческого учета, сокращение объема кредитов в рублях во II квартале составило 1,7%, портфель, номинированный в валюте, без учета валютной переоценки, также уменьшился — на 2,3%.

В течение квартала доходность корпоративных кредитов выросла на 60 б. п. — до 8,6%. Рост доходности обусловлен в первую очередь изменением структуры кредитного портфеля за счет увеличения доли рублевых кредитов, а также фокуса на кредитовании малого и среднего бизнеса.

Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, выросли на 35,5% в годовом выражении во II квартале до 252,4 млрд рублей за счет роста объема привлеченных средств на 13,6% и роста стоимости фондирования на 70 б. п.

Объем розничных депозитов вырос на 2,5% до 13,7 трлн рублей, средняя стоимость срочных розничных вкладов увеличилась на 20 б. п. за квартал.

Объем корпоративных депозитов увеличился на 1,2%, составив 8,1 трлн рублей.

Чистый комиссионный доход группы за II квартал 2019 составил 116,7 млрд рублей, увеличившись на 4,2% относительно аналогичного периода прошлого года в основном за счет роста доходов по операциям с банковскими картами в части эквайринга, комиссий платежных систем и прочих аналогичных комиссий, доходов от расчетно-кассового обслуживания и от брокерского бизнеса.

Общий капитал группы, согласно расчетам по «Базелю III» — стандартному подходу с применением внутренних рейтингов, составил 4 трлн рублей на 30 июня, что ниже на 1,8% по сравнению с предыдущим кварталом за счет распределенных дивидендов во II квартале 2019 года.

Активы группы, взвешенные с учетом риска и с учетом применения ПВР-моделей, выросли на 0,7% за квартал до 31,7 трлн рублей.



Коэффициент достаточности базового капитала первого уровня уменьшился на 34 б. п. до 12,29%, коэффициент достаточности общего капитала — на 32 б. п. до 12,64% по состоянию на 30 июня.