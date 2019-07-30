Сбербанк планирует выплатить акционерам дивиденды за 2019 в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Об этом на телефонной конференции сообщил зампред правления кредитной организации Александр Морозов.



«Мы не будем менять дивидендную политику, мы будем придерживаться ее. Если ничего страшного не случится, мы будем выплачивать 50% в следующем году из прибыли за 2019 год», — сказал топ-менеджер.

По итогам прошлого года Сбербанк выплатил акционерам рекордные 361,4 млрд рублей. Общая сумма дивидендов составила 43,45% от чистой прибыли кредитной организации за 2018 год по МСФО.