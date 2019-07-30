Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 6 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро снизился на 2 копейки, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 63,38 рубля (минус 13 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 12 копеек и составил 70,71 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, на среднесрочный рост рубля надежд мало.

«Ждем и небольшого укрепления рубля в ожидании позитивных новостей от ФРС. Однако на среднесрочный рост рубля надежд мало. Пока все говорит о том, что отметка 62,6 рубля за доллар продолжит выступать сильным сопротивлением дальнейшему укреплению российской валюты», — прогнозировал аналитик.