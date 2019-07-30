Райффайзенбанк 31 июля открыл новый офис «Нахимовский», сообщает пресс-служба кредитной организации. Отделение находится по адресу: г. Москва, ул. Одесская, 2.



Отделение обслуживает как физических, так и юридических лиц и предлагает широкий спектр банковских услуг. Среди них — обслуживание текущих счетов, выпуск и выдача дебетовых карт, прием срочных депозитов, программы потребительского и ипотечного кредитования физических лиц, страховые и накопительные программы, инвестиционные решения, а также расчетно-кассовое обслуживание.

В отделении доступна выделенная зона для обслуживания клиентов премиум-сегмента.

Часы работы:

