Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила диапазон для тестирования сети 5G интернет-провайдеру «ЭР-Телеком холдинг», сообщают «Известия» . Ему выделены диапазоны 4,8–4,99 ГГц и 27 ГГц, рассказали представители оператора и Минкомсвязи. «ЭР-Телеком» планирует протестировать 5G более чем в 50 опытных зонах. По словам источников, тестирование может начаться после соблюдения необходимых административных процедур — вероятно, осенью этого года. Представить результаты участники должны до сентября 2020 года.

По мнению экспертов, и представителя самого «ЭР-Телекома», возможности и желания стать полноценным 5G-оператором у провайдера нет. Инфраструктура для 5G будет строиться не с нуля — сотовые компании начнут постепенно дополнять его фрагментами уже действующие сети предыдущих поколений. «ЭР-Телеком» не претендует на обслуживание конечных абонентов 5G — ему нужно протестировать частоты для создания инфраструктурного «оператора для операторов», объяснил представитель компании. Сотовые компании смогут подключать свои базовые станции к ее оптико-волоконной сети и таким образом экономить на строительстве инфраструктуры, объясняет он.

Эксперты приводят три основных сценария развития инфраструктуры 5G в России: каждый оператор строит сети самостоятельно, компании совместно используют часть сетевого оборудования и, наконец, создается единый инфраструктурный оператор, на сети которого работают все заинтересованные структуры. Как посчитала в прошлом году PwC, если четыре крупнейшие российские сотовые компании будут строить сети по отдельности, их общие расходы составят 550–610 млрд рублей. При совместном использовании части оборудования и пассивной инфраструктуры эти затраты снизятся до 400–445 млрд рублей. А создание единого оператора, сетью которого будут пользоваться все остальные участники рынка, обойдется в 330–365 млрд рублей.

О поддержке третьего сценария с единым инфраструктурным оператором — на всех работающих в России сотовых операторов частот может не хватить, ранее заявляла Минкомсвязь.

«Ростелеком» — сторонник консорциума или инфраструктурного оператора для развития сетей 5G, отмечает его представитель. В феврале этого года «Ростелеком» и «МегаФон» создали совместное предприятие по консолидации, расчистке и конверсии радиочастотного ресурса, необходимого для внедрения 5G. Tele2 поддерживает модель, при которой 5G-услуги будут оказываться на сети единого инфраструктурного оператора, что позволит построить полноценную сеть на всей территории РФ и обеспечить операторам недискриминационный доступ к инфраструктуре, отмечает его представитель. МТС поддерживает идею создания консорциума операторов на период конверсии и расчистки спектра только в диапазоне 3,5 ГГц без образования юрлица. Самый выгодный и логичный вариант — кооперация нескольких игроков, полагает представитель «МегаФона».