Во II квартале 2019 года общее количество выданных займов МФО снизилось на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 4,54 млн ед. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом сокращение выдачи происходит только в сегменте самых небольших займов до 10 тыс. рублей — количество таких займов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сократилось на 7,4%.

В регионах РФ во II квартале 2019 года самую серьезную динамику снижения числа выданных займов продемонстрировали Иркутская область (-19,8%), Алтайский (-13,0%) и Красноярский (-8,9%) края, а также Кемеровская (-8,2%) и Новосибирская (-7,5%) области.

В ряде регионов был зафиксирован рост выдачи займов МФО, в том числе, в Челябинской (+12,3%) и Московской (+10,7%) областях, Москве (+9,3%), а также в Пермском (+8,9%) и Краснодарском (+4,2%) краях.