В Мордовии вынесен приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении на салон сотовой связи в костюме Деда Мороза, сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

«Отделом по расследованию преступлений на территории Пролетарского района СУ УМВД России по го Саранск установлено, что 31 января 2019 года в вечернее время осужденный, переодетый в костюм Деда Мороза, вошел в помещение салона сотовой связи и, угрожая оператору ножом, открыто похитил из кассового аппарата денежные средства в сумме более 140 тысяч рублей, после этого скрылся в неизвестном направлении», — говорится в сообщении ведомства.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность злоумышленника. Молодой человек был задержан на одной из улиц Саранска. Также оперативники обнаружили и изъяли костюм, в котором задержанный находился при нападении. Мужчина пояснил, что решился на противоправное деяние из-за низкого материального положения.



Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (разбой).



Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.