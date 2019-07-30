Апелляционная инстанция Свердловского областного суда оставила в силе решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга, осудившего группу мошенников, в которую входили бывшие сотрудники служб экономической безопасности банков «Траст», «Ак Барс» и Запсибкомбанка. Они оформляли кредиты на подставных лиц, причинив ущерб банкам на сумму более 60 млн рублей, пишет «Коммерсант» .

Как сообщили в суде, Александр Шмидт, возглавлявший группу, осужден на шесть лет колонии общего режима, а шесть его подельников получили от двух до трех лет заключения. Подсудимая Анна Прокопьева получила два года условно.

Согласно материалам дела, мошенники с 2012 по 2013 год на территории Екатеринбурга подыскивали людей, которые по разным причинам нуждались в денежных средствах, убеждали их оформить кредит в банке, а полученные деньги передать им, уверяя, что сами погасят кредит. Взамен заемщикам обещали 10% от полученной суммы.

Участники группировки формировали для подставного лица подложный пакет документов, фальсифицировали справки 2-НДФЛ и копии трудовых книжек с ложными данными о месте работы и размере заработной платы. В итоге заемщику выдавался потребкредит на 200–500 тыс. рублей. От действий мошенников пострадали около 120 человек.

В ходе расследования двое участников группировки Андрей Миронов и Константин Залесов согласились на сделку со следствием. В 2016–2017 годах они были осуждены в особом порядке на два и четыре года лишения свободы в колонии общего режима.