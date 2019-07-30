МВД России проводит доследственную проверку нескольких сделок по продаже бензина и дизельного топлива, проведенных Антипинским НПЗ в 2017 году, пишет «Коммерсант» . Заявление в следственный департамент было подано представителями правового управления Сбербанка , которое инициировало и проверку по факту невозврата кредита, завершившуюся возбуждением дела в отношении Дмитрия Мазурова, сообщают источники.

Так, юристы Сбербанка просят привлечь к ответственности не только Дмитрия Мазурова, но и бывшего гендиректора НПЗ Геннадия Лисовиченко, поскольку тот осуществлял оперативное управление предприятием в период, к которому относятся проверяемые сделки. По словам собеседников издания, претензии к Дмитрию Мазурову и Геннадию Лисовиченко связаны с двумя контрактами, заключенными Антипинским НПЗ со швейцарской фирмой New Stream Trading AG.

Через эту структуру, говорится в заявлении, в течение нескольких лет часть готовой продукции НПЗ продавалась по цене значительно ниже рыночной. В частности, предметом изучения является контракт по продаже 0,87 тонн БГС. Ущерб, причиненный предприятию, представители Сбербанка, по словам источников в силовых ведомствах, оценили почти в 27 млн долларов. Еще один контракт касался продажи той же компании 0,89 млн тонн дизтоплива «Евро-5». В данном случае ущерб предварительно оценен более чем в 39 млн долларов. Силовики намерены проверить все сделки по продаже топлива за 2015–2018 годы, хотя, по их словам, трудность расследования состоит в том, что многие документы либо находятся неизвестно где, либо их невозможно прочитать, так как в серверах они заражены вирусами.

В пресс-службе Сбербанка подтвердили подачу еще одного заявления в правоохранительные органы в отношении Дмитрия Мазурова, Геннадия Лисовиченко и «других лиц».

В свою очередь, представители Мазурова пояснили «Коммерсанту», что «все условия реализации Антипинским НПЗ нефтепродуктов в адрес New Stream Trading были по требованию ПАО «Сбербанк России» записаны в синдицированном контракте от 16 декабря 2013 года. В данном контракте были определены и трейдинговая маржа, и процесс формирования цены. АО «Антипинский НПЗ» полностью исполняло условия указанного контракта, ни разу не нарушив его положения».