Минфин разместил 31 июля на аукционе облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26229RMFS на 19,788 млрд рублей с датой погашения в ноябре 2025 года. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Объем предложения составил 20 млрд рублей, объем спроса составил 30,026 млрд рублей, выручка от размещения — 20,085 млрд рублей, отмечается в материалах Минфина.

Средневзвешенная цена ОФЗ составила 100,4032% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,19% годовых.