Компания Google представила новое обновление для своего браузера Chrome. На данный момент с его помощью в режиме «инкогнито» можно просматривать на сайтах некоторых электронных изданий публикации, которые иначе открываются только для подписчиков.

Как сообщается в блоге Google, обновление стало доступно для операционных систем Windows, Linux, Mac, Android и iOS в понедельник. Оно, в частности, позволяет читателю игнорировать существующие на страницах ряда сетевых изданий лимиты по числу просмотров публикаций.

Как отмечает профильный интернет-ресурс 9to5Google , данный эффект достигается благодаря тому, что системам сайтов стало труднее индентифицировать пользователя и определять, заходит ли он на страницу в первый раз или нет.

В числе других новинок возможность автоматического использования темной цветовой гаммы при отображении сайтов. Кроме того, после обновления Chrome будет автоматически блокировать отображение Flash-контента на страницах.