Газтрансбанк понизил ставки по вкладам. Депозиты «Оптимальный» и «Удобный» (от 10 тыс. рублей на 200 дней) открываются под 4,25% годовых (вместо 6,5%). По «Оптимальному» проценты выплачиваются ежемесячно, по «Удобному» — ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Доходность депозита «Надежный» (от 50 тыс. рублей на 367 дней) составит 4,5% (вместо 7%), а «Солидный» (от 50 тыс. рублей на 550 дней) — 4,75% годовых (вместо 7,25%).

«Валютный+» (от 500 долларов или евро на 367 дней) привлекается под 0,75—1,25% годовых (прежде — под 1—1,5%).

Проценты по вкладам выплачиваются ежемесячно.

«Пенсионный» (от 1 тыс. рублей, 50 долларов или евро на два года) в рублях открывается под 3,5% (вместо 4,5%), в долларах — под 0,75% (прежде — под 1%), в евро — под 0,5% годовых (ранее — под 0,75%), а «Спринтер» (от 10 тыс. рублей на 92 дня) — под 4% (ранее — 6,25%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Все вклады можно пополнять.