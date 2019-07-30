Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года снизила базовую процентную ставку. Она опустилась на 25 базисных пунктов — с 2,25—2,5% до 2—2,25%, следует из материалов ведомства, опубликованных по итогам заседания его руководителей.



Аналитики накануне заседания были практически уверены в снижении на 25 базисных пунктов: 72 из 84 опрошенных Bloomberg экономистов ждали именно такого снижения, 11 — что ставка останется неизменной. Один прогнозировал снижение сразу на 50 б. п.

Вектор мягкой монетарной политики Федрезерва во многом определит действия по снижению ставок других центробанков, в том числе российского, указывает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. 75% центробанков в этом году смягчают, а не ужесточают денежно-кредитную политику, оценил Максим Коровин из «ВТБ Капитала». Российский ЦБ на прошлой неделе второй раз за лето опустил ключевую ставку на 25 б. п. — до 7,25% годовых, допустил новое снижение уже на одном из ближайших заседаний, а переход к нейтральной денежно-кредитной политике (ключевая ставка 6 —7% при годовой инфляции 4%) в первой половине 2020 года. До этого резко снизил ключевую ставку Банк Турции, на смягчение политики намекнул Европейский центральный банк.



Снижение на 25 б.п. ожидалось и аналитиками, и инвесторами, поэтому вряд ли сильно повлияет на рынки, считает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.



Для рубля и политики ЦБ намного более важен сигнал ФРС относительно дальнейших действий и того, насколько они будут соотноситься с текущими ожиданиями, говорит Полевой. Решения ФРС отразятся на уровне нейтральной ставки в России, полагает Полевой.

Рынок ждет снижения ставки ФРС на 100 б. п. до конца 2020 года, отмечала главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова. Сигнал ФРС о дальнейшем снижении ставки создаст благоприятный фон и для рубля, и для будущих действий ЦБ, рассуждает она: рубль, вероятно, сохранится в диапазоне 62,5 —63,5 за доллар, а у ЦБ будут относительно стабильные внешние условия для продолжения снижения ставки.