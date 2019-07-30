Банк России предлагает значительно сократить перечень сведений, которые необходимо раскрывать в форме сообщений о существенных фактах, в первую очередь за счет исключения дублирующих данных. Регулятор также планирует уточнить объем информации, раскрываемой эмитентами в проспекте ценных бумаг, отчете эмитента, сообщениях о существенных фактах.

Как поясняется в сообщении пресс-службы ЦБ, такие предложения содержатся в проекте положения регулятора «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». Положения документа приводятся в соответствие с требованиями закона об упрощении эмиссии ценных бумаг, которые вступают в силу с 1 января 2020 года.

Проект положения изменяет периодичность раскрытия отчета эмитента: вместо четырех раз в год предлагается перейти на двухразовое раскрытие — по итогам шести и 12 месяцев, синхронизируя это событие с раскрытием консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской отчетности). При этом вводится требование по раскрытию эмитентами, являющимися материнскими компаниями, сведений в разрезе группы эмитента. Объем информации, включаемой в отчет эмитента, зависит от того, допущены или нет его ценные бумаги к обращению на организованном рынке.

Устанавливаются пропорциональные требования в отношении раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности. Так, эмитенты — субъекты МСП, если их бумаги не допущены к организованным торгам, будут обязаны раскрывать только годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а иные эмитенты — также промежуточную отчетность за три, шесть и девять месяцев.



Предложения и замечания по проекту положения принимаются до 13 августа 2019 года включительно.