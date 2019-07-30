Ново-Савиновский районный суд Казани рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летней бывшей сотрудницы Камкомбанка и признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, то есть в присвоении чужого имущества в особо крупном размере. Об этом сообщили накануне в Генпрокуратуре РФ.

В суде установлено, что в период с июня по август 2018 года подсудимая похитила из хранилища банка более 3,9 млн рублей.

«Похищенные денежные средства злоумышленница передавала мужчине, не осведомленному о ее преступной деятельности. Тот, в свою очередь, деньги проиграл, делая ставки в различных букмекерских конторах», — рассказали правоохранители.

Свою вину подсудимая полностью признала, возместив ущерб на сумму 242 тыс. рублей.



Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Наказание отсрочено до достижения ребенком подсудимой 14-летнего возраста. Приговор в законную силу пока не вступил.