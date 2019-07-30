BSS объявляет о покупке компании iDA Mobile. Ключевые параметры соглашения утверждены на встрече генерального директора BSS Георгия Кравченко с фаундерами iDA Mobile Дмитрием Феофановым, Романом Потёмкиным и Андреем Дороничевым. В результате BSS получает сильную экспертизу и серьезную компетенцию в области мобильных решений. BSS совместно с iDA Mobile уже имеет успешную практику создания мобильных приложений для UniCredit Bank, Банка Интеза, СКБ-банка, банка «Урал ФД» и др.

iDA Mobile обладает большим опытом создания мобильных приложений. Разрабатывает и внедряет «под ключ» уникальные и инновационные решения мобильного банкинга для банков, которые стремятся обеспечить клиентов не только высокими технологиями, но и новыми, современными каналами обслуживания. Компания участвовала в создании мобильных приложений в Тинькофф Банке, Банке Хоум Кредит, Кредит Европа Банке, СДМ-Банке, Локо-Банке, УБРиР и других.

«Объединение технологий и опыта двух компаний позволит предложить банкам новый уникальный мобильный продукт, который аккумулирует лучшие практики BSS и iDA Mobile. Убежден – это решение сможет в полной мере отвечать задачам банков по развитию мобильных каналов и максимально удовлетворять запросы их клиентов в удобстве и простоте использования», – отмечает по итогам соглашения генеральный директор BSS Георгий Кравченко.

«Мы уверены, что все наработки iDA Mobile будут в полной мере востребованы клиентами BSS, а технологии iDA Mobile получат новый виток развития. Это позволит BSS совершенствовать свои решения и предоставлять клиентам тот уровень сервиса, который им необходим», - подчеркивает генеральный директор iDA Mobile Вадим Нисанов.

iDa Mobile основана в 2010 году и является лидером рынка мобильного ДБО в России и СНГ. Специализация компании - разработка и внедрение комплексных решений мобильного банкинга, включая уникальные клиентские приложения на базе iOS, Android и WinPhone. Благодаря высококвалифицированным UI-дизайнерам приложения iDa Mobile отличаются максимально продуманным и удобным интерфейсом, а инженерный опыт сотрудников позволяет обеспечивать быстроту, безопасность и надежность внедряемых решений.

BSS ─ ваш Партнер в мире финансовых продуктов и сервисов, онлайн-коммуникаций и пользовательского опыта с 1994 года. Флагман продуктовой линейки BSS - открытая платформа нового поколения Digital2Go . Это готовое решение по инфраструктуре, безопасности и законодательству, открытое для сторонних разработчиков и обеспечивающее быстрый Time2Market. Предоставляет SDK и API, средства для самостоятельной кастомизации стандартного функционала и разработки своих уникальных сервисов.

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Источник: Компания BSS