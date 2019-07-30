Во II квартале в России было выдано 3,9 млн потребительских кредитов на общую сумму 745 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем выдачи вырос на 13%, а по сравнению со II кварталом 2017 года — на 46%. Об этом свидетельствуют данные исследования Бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».



При этом рост числа выданных кредитов существенно более скромен и находится в пределах 5%. Соответственно, рост объемов кредитования в основном обеспечен ростом средней суммы. Средняя сумма потребительского кредита во II квартале 2019 года достигла своего исторического максимума в 191 тыс. рублей, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 42% больше, чем во II квартале 2017 года.

Во II квартале 2019 года общий портфель потребительских кредитов в российских банках составил 4,1 трлн рублей, из которых 532,5 млрд рублей — просроченная задолженность свыше 90 дней. Из 27,7 млн действующих потребительских займов критические просрочки наблюдаются по 4,9 млн кредитов (во II квартале 2018 года — 27 млн и 5,4 млн кредитов соответственно). Таким образом, доля неработающих потребительских кредитов в портфеле банков по итогам II квартала 2019 года составила 13%, снизившись на 5,7 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (18,7%).

«Более быстрыми темпами по сравнению с потребительскими кредитами в первом полугодии росли только кредитные карты (плюс 37%) и займы МФО (плюс 31%). Рост объемов кредитования связан с крайней активностью кредиторов по продвижению своих услуг и продуктов как для выполнения собственных бизнес-планов в преддверии ужесточения требований ЦБ к необеспеченному кредитованию, так и для привлечения новых сегментов клиентов: начиная от молодежи, которой предлагают кредитные карты, так и для старшей возрастной группы, которой предлагают ипотечные кредиты: их рост в первом полугодии был более скромным — всего 2%», — сообщил генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.