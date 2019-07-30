Банковские троянцы атаковали 430 тыс. частных и корпоративных пользователей ПК по всему миру в первом полугодии 2019 года, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».

До данным компании, около трети атакованных (30%) — корпоративные пользователи. Это же соотношение было зафиксировано и в России.

Наибольшую активность проявлял троянец RTM: в первые шесть месяцев года с его помощью было проведено 40% атак. В России этот показатель выше — 77% для корпоративных устройств и 62% для частных. Вторым по степени активности среди финансовых зловредов стал Emotet. На его долю пришлось 15% атак. В России Emotet оказался на третьем месте (3%). На второе место в РФ вышел Zbot, с помощью которого совершалась почти каждая десятая финансовая атака (9%) на корпоративное устройство. На третьем месте в мире — троянец Trickster (12%).

Банковские троянцы используются для кражи денег и данных, необходимых для совершения платежей, а также для получения доступа к активам и устройствам пользователей и финансовых организаций.