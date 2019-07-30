В процессе подготовки к МСФО (IFRS) 9 команда в условиях сжатых сроков настроила учет в соответствии с новым стандартом по таким финансовым инструментам, как операции с эмиссионными и не эмиссионными ценными бумагами и межбанковские кредиты.

В связи с одновременной реализацией двух проектов нагрузка на специалистов, задействованных в проектных работах, колоссально возросла. Преодолеть сложности и успешно справиться с поставленными задачами помогла глубокая вовлеченность заказчика во все этапы проекта и большой опыт представителей банка в части подготовки отчетности по МСФО. Важную роль сыграла и сильная экспертиза «Диасофт» в автоматизации работы на финансовых рынках, а также наличие специализированного решения «Финансовые активы и обязательства» в линейке Diasoft FA# Beans.

Ольга Обозная, заместитель начальника финансового департамента Банка ЗЕНИТ: «Мы хорошо понимаем специфику МСФО 9, поэтому могли по достоинству оценить высокую экспертизу команды «Диасофт». В сотрудничестве с партнером мы провели серьезную работу – решали задачи проектов в рамках ежедневных встреч с участием ключевых участников с обеих сторон. Важный этап реализации стратегии банка по масштабной автоматизации систем позади, и мы благодарим специалистов партнера за такую удачную синергию».

Андрей Алексанкин, руководитель продукта департамента «Финансовые рынки Diasoft FA#» компании «Диасофт»: «Проект получился, несмотря на объективные сложности. Подготовку к МСФО 9 необходимо было завершить за считанные недели и одновременно с этим реализовать работы по миграции данных из старой IT-системы в новую, – Diasoft FA# Beans. Компетентность экспертов банка в области МСФО 9 и общая заинтересованность всех участников совместной команды в достижении поставленных целей позволили успешно завершить проекты по поддержке новых стандартов ведения учета и подготовки отчетности по операциям банка на финансовых рынках».

В результате Банк ЗЕНИТ успешно выполнил новые требования Банка России и обеспечил ведение ежедневного бухгалтерского учета по МСФО (IFRS) 9 в системе Diasoft FA# Beans, начиная с 01.01.2019.

Источник: Компания «Диасофт»