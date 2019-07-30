Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» на заседании 31 июля принял решение о проведении обратного выкупа акций (buy back), сообщает пресс-служба кредитной организации.



Кредитная организация приняла решение о приобретении 12 млн штук своих размещенных обыкновенных именных бездокументарных акцийпо 53,5 рубля за каждую бумагу. Срок для подачи заявлений о продаже акций банка: с 6 сентября 2019 года по 7 октября 2019 года.

«Это решение стало еще одним шагом в рамках плана мероприятий по повышению цены акций наряду с утвержденной в 2018 году обновленной дивидендной политикой и проведенным в 2018 году обратным выкупом акций», — говорится в сообщении.

В октябре прошлого года набсовет утвердил план мероприятий по утроению рыночной капитализации до конца 2020 года, в рамках которого как минимум два раза в год будет рассматривать вопрос об обратном выкупе акций.

В III квартале 2018 года банк произвел обратный выкуп 2,4% обыкновенных акций, выкуплено было 12 млн бумаг, продавать их обратно в рынок банк не собирается.