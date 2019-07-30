Законопроект об идентификации пользователей электронной почты может быть рассмотрен в осеннюю сессию, заявил в ходе пресс-конференции «Новое в законодательстве. Итоги весенней сессии» сенатор Андрей Клишас.

«Обсудим в ходе осенней, надеюсь, сессии», — заявил Клишас и прояснил суть предлагаемого законопроекта.

«В соответствии с законом о связи, идентификация обязательна для всех. Мы достаточно длительный период времени добивались того, чтобы не продавали на улицах «симки». <...> Но уже сегодня эта идентификация должна осуществляться. Сегодня все крупные сервисы — и Google и Yahoo — имеют выверенную базу своих пользователей», — отметил сенатор.

По его словам, идея обусловлена участившимися сообщениями о минировании, зафиксированными в Москве и Московской области (МО).

«В течение последнего времени только в МО было более 200 сообщений о минировании различных объектов. Это и кинотеатры, и торговые центры. Как работает этот закон? Представьте себе, что вы директор кинотеатра, вы получаете такой email. Вы сообщаете органам ФСБ, что получили такой e-mail. ФСБ обращается к оператору связи, чтобы он заблокировал почтовый ящик», — сказал Клишас.