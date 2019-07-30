Увеличение уровня бедности в России до 14,3% в I квартале 2019 года связано с изменением методики подсчета Росстата, а также невысокой индексацией зарплат отельных категорий бюджетников, сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

«Немного идет увеличение, и Росстат уже комментировал эту ситуацию. Несколько изменилась методика, и Росстат изменил подсчет доходов и расходов. Это повлекло за собой изменение параметров в худшую сторону», — сказал он.

Глава Минтруда отметил, что в I квартале 2018 года истекал срок по исполнению указов президента РФ по увеличению заработных плат отдельных категорий работников бюджетной сферы: учителей, научных, медицинских, социальных работников и работников культуры.

«В этом году этот уровень [зарплат] только поддерживается, то есть такого прироста зарплат не планировалось», — добавил Топилин.

Согласно опубликованным данным Росстата, уровень бедности в России в I квартале 2019 года вырос до 14,3%, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек.