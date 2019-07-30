Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 июля 2019 года снизилась на 0,25 п. п. — до 10,28% годовых, следует из статистики Банка России, опубликованной на его официальном сайте во вторник.

В документе указано, что всего в июне было выдано 96 312 ипотечных кредитов на общую сумму 214,8 млрд рублей. Всего с начала года банки выдали россиянам 1,3 трлн рублей по жилищным кредитам. Совокупный ипотечный портфель достиг показателя 6,978 трлн рублей.

На первичном рынке средневзвешенная ипотечная ставка на 1 июля составила 9,82%, что на 0,22 п. п. ниже показателя на 1 июня. Всего жителям РФ было выдано в июне 27 тыс. кредитов на новостройки на общую сумму 72,967 млрд рублей.







