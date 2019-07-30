Общий спрос на облигации Белоруссии объемом 10 млрд рублей превысил 45 млрд рублей, сообщил РИА Новости первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков.



«Выпуск облигаций получил первоклассное распределение, в книгу поступило более 60 заявок со стороны профессиональных инвесторов, включая российские банки, управляющие и инвестиционные компании; в сделке также приняли участие иностранные инвесторы, существенный спрос был получен со стороны физических лиц (более 1,5 миллиарда рублей)», — добавил Шулаков.

Он отметил, что размещением установлен рыночный ориентир на российском рынке в российских рублях как для последующих размещений облигаций Белоруссии, так и для возможных размещений других иностранных суверенных и корпоративных эмитентов, в том числе из Белоруссии.

Белоруссия размещает два выпуска облигаций объемом по 5 млрд рублей сроком обращения три года и выплатой купонов раз в полгода. Организаторами выступают Газпромбанк, банк «ФК Открытие» и Совкомбанк.

Банк России в июле зарегистрировал пять выпусков облигаций Белоруссии общим объемом 30 млрд рублей.

Ранее в Минфине республики заявляли, что в 2019 году Белоруссия готовится к размещению суверенных облигаций на локальных рынках в объеме до 2 млрд долларов. Это рынки КНР и РФ.