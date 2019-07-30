Приобретение компании-агрегатора — важный шаг на пути реализации стратегии по выходу банка на рынок логистики, отметил генеральный директор компании «СберЛогистика» Сергей Малышев.
Сбербанк приобрел логистическую компанию Shiptor, которая станет частью бизнеса «СберЛогистики». На базе агрегатора будет построена платформа «СберЛогистики», интегрированная со всеми системами Сбербанка и сервисами экосистемы, говорится в сообщении кредитной организации.
«Shiptor обладает полным пакетом логистических услуг: собственными IT-системами, курьерской службой, фулфилмент-центром для малого и микробизнеса. Компания действует как полноценный логистический и транспортный партнер, обеспечивая фулфилмент и решая все задачи по сопровождению заказов для интернет-магазинов: хранение, обработку и упаковку товаров на складе, логистику и прием платежей», — говорится в релизе.
«Приобретение компании-агрегатора — важный шаг на пути реализации стратегии по выходу банка на рынок логистики. Логистическая платформа дополнит существующие и перспективные экосистемные решения Сбербанка доступной, прозрачной и быстрой логистикой», — комментирует генеральный директор компании «СберЛогистика» Сергей Малышев.
В сообщении Сбербанка подчеркивается, что логистический агрегатор Shiptor предоставляет полный спектр услуг, необходимых для бесперебойной работы интернет-магазинов. Платформа Shiptor предлагает клиентам возможность выбрать службу доставки по более низкой цене по сравнению с обращением в эту же службу напрямую.
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