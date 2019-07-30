Сотрудники банка в режиме реального времени могут проводить анализ платежных документов по группе клиентов, к которой регулятор проявляет повышенный интерес (а при желании также и по остальным клиентам), по выставленным ЦБ критериям.

Технология онлайн-контроля позволяет обрабатывать все документы клиентов, попавших в категорию контролируемых, прежде чем они будут проведены. Финансовая организация может в любое удобное время автоматически осуществлять мониторинг «рискованных» клиентов. Сначала происходит проверка субъектов на соответствие профилю риска, если оно выявлено — все документы по такому клиенту приостанавливаются, а затем проверяются по критериям ЦБ, на основании чего принимается решение о возможности или невозможности проведения конкретного документа. Процедура обработки подозрительных операций фактически вынесена за пределы выполнения проводки документа. Благодаря этому, несмотря на значительные трудозатраты в рамках оценки, удалось избежать потери производительности при формировании проводки. Согласно Указанию Банка России от 20.07.2016 № 4077-У, по документам, по которым в результате онлайн-контроля было запрещено проведение, можно автоматически сформировать операцию об отказе.

«Поддержка требований ЦБ РФ является первостепенной задачей для банков, поэтому наша компания внимательно следит за изменениями законодательства и регулярно обновляет продукты в соответствии с ними, — сообщила Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Механизм онлайн-контроля подозрительных операций позволит банкам полностью выполнить распоряжения ЦБ РФ в части финансового мониторинга».

Для справки:

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.

Источник: R-Style Softlab