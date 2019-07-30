Сберегательное поведение характерно для 68% россиян. Они, кроме того, считают что необходимо сокращать повседневные расходы. Это выяснил в своем опросе Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В сравнении с июньским периодом остается стабильной доля россиян, ориентированных на сберегательное поведение (68%) — они считают необходимым сократить повседневные расходы в этих целях. Напротив, быстрее потратить зар­плату или пенсию считают целесообразным 23% опрошенных. В марте 2019 года эта доля составляла 20%», — говорится в сообщении.

Возможность размещения свободных средств на счету банковского вклада сегодня считают оптимальным 46% граждан. О том, что лучше забрать деньги из банка, говорят 32% опрошенных.

Однако более 70% россиян считают, что в настоящее время нельзя рассматривать вопрос о получении крупных займов. Противоположного мнения придерживаются 14%.

Нынешнее время как благоприятное для крупных покупок оценивают 24% россиян. Более половины опрошенных так не считают.

Индексы потребительского и кредитного доверия россиян постепенно укрепляют позиции с начала этого года. Июльские значения показателей превосходят результаты аналогичных периодов в 2015—2016 годы, но отстают от уровня 2014 года.