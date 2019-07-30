Банк России установил официальные курсы валют на 31 июля.

Курс доллара понизился на 14,19 копейки, составив 63,3791 рубля (63,521 рубля на 30 июля). Курс евро снизился на 4,37 копейки до 70,598 рубля (с 70,6417 рубля на 30 июля).

На Московской бирже на 12:44 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 11 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 15 копеек, валюты стоят 63,33 и 70,57 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 63,29—63,5 рубля за доллар и 70,53—70,7 рубля за евро.