Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила законопроекты об изменениях в правовом регулировании работы некредитных финансовых организаций, которые вправе выдавать потребительские займы. Это касается микрофинансовых организаций (МФО), сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов, добавили в пресс-службе Кабмина.

Так, один из законопроектов устанавливает для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов требование об уточнении их наименования и об отсутствии неснятой судимости у лиц, входящих в состав органов управления. Сельскохозяйственные страховые кооперативы должны будут получить лицензию на операции по взаимному страхованию либо провести реорганизацию или ликвидацию.

Для кредитных потребкооперативов предусматривается введение территориального, профессионального или социального принципа объединения, а также необходимость уведомления ЦБ об открытии их обособленных подразделений. Регламентируются процедурные вопросы их деятельности, реорганизации и раскрытия информации в интернете. МФО должны будут уточнить свое наименование. Также прописана норма о замене свидетельств, выдаваемых МФО, выписками из государственного реестра субъектов микрофинансовой деятельности.

Законопроект регламентирует процедуру допуска ломбардов на финансовый рынок — юридическое лицо приобретает статус ломбарда со дня внесения ЦБ сведений о нем в соответствующий госреестр. Регулируются вопросы выдачи ломбардами потребительских займов, сдачи в аренду недвижимого имущества и осуществления деятельности банковского платежного агента.

Второй законопроект устанавливает государственную пошлину за внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов в размере 1,5 тыс. рублей.