Микрофинансисты впервые за полтора года сократили объем и количество выданных займов, сообщает «Коммерсант» . Таковы данные БКИ «Эквифакс».

По итогам II квартала 2019 года граждане взяли в МФО чуть более 4 млн займов на 53,7 млрд рублей, против 4,7 млн на 54,7 млрд рублей кварталом ранее. Согласно данным «Эквифакса», средняя сумма займа во II квартале текущего года увеличилась на 16% по сравнению с I кварталом, достигнув 13,3 тыс. рублей. Начиная с III квартала 2017 года рынок микрозаймов неизменно рос.

По словам экспертов, из-за вводимых ЦБ ограничений меняется продуктовая линейка МФО в пользу займов с более высокой средней суммой. Короткие займы в большей степени были подвержены кредитному риску и риску мошенничества, для компенсации которых микрофинансисты вынуждены были держать высокие ставки для поддержания доходности. В целом рынок микрофинансирования меняется в сторону повышения качества оценки риск-профиля своих клиентов и снижения аппетита к риску, поясняют эксперты.

Участники рынка подтверждают, что падение объема выдачи может свидетельствовать о том, что участники сократили уровень одобрения, чтобы снизить риски. Так, доходность компаний на рынке в 2019 году упала почти вдвое, участники вынуждены сокращать расходы и пересматривать риск-модели, указывает гендиректор MoneyMan Ирина Хорошко. Другая причина — сложности с фондированием небольших и средних компаний, которые могут сократить выдачи из-за нехватки средств, поясняет она. По словам гендиректора группы TWINO Ашота Торосяна, многие компании стали отменять первые бесплатные займы и программы лояльности, что тоже влияет на объемы выданных займов. При этом участники рынка пока не ожидают улучшения ситуации.

По мнению экспертов, сокращение объема и числа выданных займов говорит о том, что проверенные постоянные и ответственные клиенты исчерпали весь доступный им лимит средств — законодательные ограничения не позволяют им больше перекредитовываться. При этом многие заемщики сами не готовы вовлекаться в долговую спираль и стараются реже брать заемные средства. Одновременно часть кредиторов уходит в серую зону, считают эксперты.