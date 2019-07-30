Национальная система платежных карт (НСПК) не обсуждает с международными платежными системами Visa и Mastercard перенос в РФ обработки бесконтактных платежей через Apple Pay и Samsung Pay, сообщили РИА Новости в пресс-службе НСПК.

При использовании сервисов типа Apple Pay и Samsung Pay информация о владельце карты шифруется (токенизируется). Обработка бесконтактных операций устроена так, что зашифрованные данные отправляются на зарубежный сервис платежной системы, которая затем обращается в банк. Таким образом, бесконтактные операции в Apple Pay и Samsung Pay по картам Visa и Mastercard в настоящее время частично обрабатываются за рубежом.

Ранее во вторник издание РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что НСПК готовится к переносу в РФ процесса обработки таких платежей и обсуждает техническую сторону вопроса с международными платежными системами.

«НСПК задействована в обработке операций, проходящих по картам международных платежных систем в сервисах Apple Pay, Google Pay и других. Усиления роли НСПК в обработке таких транзакций в настоящее время не планируется», — заявили в компании.

Кроме того, с начала 2019 года в РФ развивается собственный независимый сервис бесконтактной оплаты — Mir Pay, напомнили в НСПК. На сегодня в нем участвуют 22 банка.