Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) не могут достичь консенсуса в вопросе механизмов проведения переходных кампаний, сообщает «Коммерсант» . На встрече первого зампреда ЦБ Сергея Швецова с бенефициарами и топ-менеджерами НПФ, состоявшейся на прошлой неделе, обсуждалась возможность ограничения переходных кампаний через саморегулирование, рассказали четыре участника встречи. Но единства позиций частных фондов добиться не удалось. Швецов счел, что механизм саморегулирования не работает.

Так, два крупных игрока — НПФ Сбербанка и «ВТБ Пенсионный фонд» — не захотели накладывать на себя предложенные ограничения. Швецов заявил, что если участники рынка не способны сами договориться, то можно внести законодательные изменения (то есть вернуться к госрегулированию), предполагающие подачу заявления на перевод пенсионных накоплений не в Пенсионный фонд России (ПФР), а текущему страховщику. Участники встречи разошлись во мнении, насколько серьезна эта угроза, стоит ли трактовать ее как «пример и не более» или же как действительные намерения регулятора.

В ВТБ предлагают «рассмотреть возможность возврата к нормам законодательства, которые предусматривают ежегодное фиксирование доходности на счетах накопительной пенсии и переход застрахованных лиц между страховщиками без потери части инвестиционного дохода». «Мы выступаем за ограничение досрочных переходов в части массового привлечения через агентские сети, включая кредитные организации», — говорил ранее представитель НПФ «Сафмар».

Экспертов разброс мнений участников рынка не удивляет. «Странно было ожидать консолидированной позиции по вопросу, предполагающей конкурентную борьбу и диаметрально противоположные интересы», — отмечает управляющий директор агентства «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Фонды, по его словам, четко разделились на тех, у кого есть возможность привлечения, а значит, есть аппетит к росту клиентской базы, и тех, кто стремится к ее консервации. При таком положении дел, добавляет эксперт, логичной выглядела бы разработка правил регулятором, поскольку решение в интересах одной части рынка на базе саморегулирования недостижимо.