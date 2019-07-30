Минфин на аукционе в среду, 31 июля, предложит облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) одной серии на сумму 20 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска №26229RMFS с датой погашения 12 ноября 2025 года в объеме 20 млрд рублей по номинальной стоимости.

В целом в III квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 300 млрд рублей.