Минэкономразвития РФ (МЭР) предлагает направлять на поддержку моногородов НДС от инвестиционных проектов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Минэкономразвития предлагает новый механизм поддержки инвестиционных проектов в моногородах, позволяющий инвесторам обеспечить возврат инвестиций в объеме, не превышающем налоговых платежей от вновь реализуемых инвестиционных проектов. Кроме того, рассматривается возможность поддержки бюджета моногорода в объеме НДС, поступающей в федеральный бюджет от указанных инвестиционных проектов», — говорится в сообщении.

В качестве новых направлений рассматривается участие в проектах государственно-частных партнерств (ГЧП) в рамках концессионных соглашений.

Приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов» досрочно завершена с 1 января 2019 года.

На основе анализа результатов реализации предложено полное переформатирование программы развития моногородов. В разрабатываемой госпрограмме будут предложены новые инструменты поддержки, так как реализованные меры, представляются недостаточными для устойчивого развития моногородов.