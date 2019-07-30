В работе вебинара приняли участие более 40 представителей банков – клиентов компании. В конце вебинара все желающие смогли задать свои вопросы нашим экспертам о возможностях модуля, особенностях его работы и настройки.

Модуль «Интерфейс по работе с НСПК (в целях взаимодействия с СБП)» позволяет выполнять следующие операции:

Финансовые (связанные с движением денежных средств):

- Перевод между двумя физическими лицами (C2C Push) – операция позволяет Отправителю перевести деньги другому Получателю в другой Банк по идентификатору Получателя;

- Перевод между счетами одного физического лица в разных банках (Me2Me) – упрощённый вариант операции C2C Push, при котором Отправитель и Получатель одно и то же физическое лицо;

- Перевод между двумя физическими лицами (C2C Push) – операция позволяет Отправителю перевести деньги другому Получателю в другой Банк по идентификатору Получателя; - Перевод между счетами одного физического лица в разных банках (Me2Me) – упрощённый вариант операции C2C Push, при котором Отправитель и Получатель одно и то же физическое лицо; Нефинансовые (не связанных с движением денежных средств).

«Интерфейс по работе с НСПК (в целях взаимодействия с СБП)» представляет собой отдельный программный модуль, способный функционировать в режиме 24/7 независимо от АБС (т.е. может быть подключен к произвольной АБС).

Для интеграции с системами ДБО и МБ реализована дополнительная опция – набор REST-сервисов, позволяющих выполнять в НСПК операции, в которых клиент является инициатором.

В случае использования модуля в тандеме с ЦАБС «БАНК 21 ВЕК» - клиенты ИНВЕРСИИ дополнительно могут приобрести функционал, позволяющий совершать платежи посредством СБП, используя интерфейс подсистемы «Кассовый офис», и в рамках Расчётного центра Ядра ЦАБС производить расчёты и осуществлять поддержку взаимодействия по ЭС ED 7xx.

В настоящий момент ИНВЕРСИЯ совместно с НСПК успешно прошла все тестовые испытания и ведёт работу с двумя Банками-партнёрами по запуску модуля в эксплуатацию.

СБП – платёжная система Банка России, позволяющая мгновенно по номеру телефона осуществлять платежи из банка в банк на любые счета и банковские карты. Оператором и расчётным центром СБП является Банк России, операционным платёжно-клиринговым центром — Национальная система платёжных карт (НСПК).

Источник: ИНВЕРСИЯ